В Якутии пилот отказался принять на борт девочку, летевшую на срочную операцию

В Якутии пилот регионального авиарейса отказался брать на борт девочку с открытым переломом руки, заявив, что с дополнительными пассажирами будет перегруз самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».

На минувшей неделе 8-летняя девочка, проживающая в якутском селе Томтор, на детской площадке сломала руку. Местные врачи направили ее в Якутск. В тот же день, когда произошел инцидент, был рейс в республику, однако все билеты на самолет были уже раскуплены. Семья девочки решила попытать удачу, однако командир экипажа отказался вести пострадавшую, тогда ей пришлось сутки добираться до Якутска на автомобиле.

«Эта дорога была мучением. Ехали в жутких условиях, была жара под +30°C, пыль, тряска. При этом ребенок испытывал сильную боль, несмотря на обезболивающие», — рассказала мать ребенка.

В пресс-службе правительства Якутии заявили, что по факту произошедшего проводится проверка.

«Этим занимается служба перевозок авиакомпании «Полярные авиалинии». Проводится служебное расследование, по итогам они направят нам отчет», — сказали в региональном правительстве.

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