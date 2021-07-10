Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего возле Путина на Параде Победы

Полиция ищет очередных мошенников, которые пытались украсть деньги у героя Великой Отечественной войны Василия Пронина, который на Параде Победы сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на полицию.

Отмечается, что 7 июля на домашний телефон ветерана позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей Пенсионного фонда России. Она сказала Пронину, что ему необходимо уплатить штраф в размере 145 000 рублей и связаться с неким Иваном Деминым.

Герой ВОВ позвонил этому человеку, чтобы узнать подробности. Тот сказал пенсионеру, что чернобыльцам и ветеранам труда положена скидка на оплату 50%. Таким образом, Пронина попросили перевести 75 тысяч рублей на электронную почту «Форсаж» на имя Людмилы Шишкиной или совершить перевод по почте на имя Светланы Васильевой. В этот раз мужчина обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

В июне официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о похищении у Пронина 400 тыс. рублей. Пронину позвонил лжеправоохранитель, который обманом убедил его снять с банковского счета и передать третьему лицу денежные средства якобы «для поиска мошенника». Ветеран, доверившись собеседнику, отправился в одно из отделений банка на юго-востоке столицы. Однако в финансовой организации пожилому человеку отказали в снятии наличных. Там объяснили это тем, что его могут обокрасть мошенники. В другом отделении банка он все-таки сумел снять средства. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в дальнейшем злоумышленников задержали.

Василий Гаврилович Пронин — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в битве на Курской дуге.