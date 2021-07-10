На Украине рассказали о плане по депортации россиян из Крыма

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что после того как страна вернет себе Крым, она выгонит оттуда 500 тысяч россиян, попавших на полуостров начиная с 2014 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина 24».

По словам политика, в Киеве есть разные точки зрения на счет российских граждан в Крыму. Себя Резников назвал сторонником юридических процедур под названием «выдворение».

«Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на той территории», — сказал вице-премьер.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что россияне будут выдворены из Крыма после того, как он вернется в состав Украины.