Ученый оценил утверждения о том, что коронавирус «помолодел»

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал «диванными» рассуждения о том, что коронавирус помолодел. Об этом сообщает РИА «Новости».

«До детей на самом деле все давно дошло. Есть множество детей, у которых есть антитела, но которые практически не болели или родители не обратили внимание, что у их детей на один вечер температура поднялась до 37,5 градуса», — сказал он.

По мнению Нетесова, родители и врач не могут поставить точный диагноз «на глаз», для этого нужно сдавать тест. Он также подчеркнул, что дети выступают одним из основных переносчиков вируса, потому что в детских садах и школах они общаются без масок.

Ученый также назвал субъективным мнение о том, что в третью волну молодежь тяжелее болеет коронавирусом. Он напомнил, что причиной нынешнего подъема заболеваемости стали последние звонки и выпускные.

«Ну и кто первым заболел? Естественно, молодежь, и мы видим этот результат», — заключил он.

Ранее ученые выяснили, что беременные заражаются коронавирусом в три раза чаще.