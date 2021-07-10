В Англии начнут использовать COVID-паспорта осенью 2021 года

В Англии осенью 2021 года начнут действовать внутренние COVID-паспорта, необходимые для посещения баров и пабов, а также других общественных мест на фоне борьбы с четвертой волной эпидемии коронавируса. Об этом сообщает The Times.

Местные власти считают, что эти меры помогут повысить уровень вакцинации от коронавируса среди молодежи.

Так, британцам придется показывать соответствующий документ, в котором будет указано, что гражданин получил две дозы вакцины от COVID-19 либо накануне сдал отрицательный тест на инфекцию.

По данным издания, в последнее время в Великобритании зафиксировано снижение уровня вакцинации среди населения. В среднем с апреля прививаются менее 100 000 человек в день.

Ранее сообщалось, что в Великобритании снимают ограничения по COVID-19.