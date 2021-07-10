Предпринимателям рассказали о помощи при передаче сведений о вакцинировавшихся

Московские власти запустили круглосуточную горячую линию, куда могут обратиться предприниматели по вопросам передачи данных сотрудников, привившихся от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Чтобы подать информацию, бизнесмены могут воспользоваться новым сервисом портала i.moscow. Предоставить данные нужно до 15 июля.

«Времени для подачи данных о вакцинированных сотрудниках остается мало, и мы видим рост количества обращений с вопросами от предпринимателей», — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что специалисты горячей линии фиксируют все большее число обращений. По его словам, подавать данные стоит уже сейчас, чтобы иметь время на устранение возможных ошибок и неточностей.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выдавать QR-коды после введения лишь первой дозы вакцины от коронавируса.