Спасатели нашли живой кошку спустя две недели после обрушения дома во Флориде

Спустя две недели после обрушения дома во Флориде спасатели обнаружили живой кошку, которая принадлежит семье, проживавшей в этом здании. Об этом сообщает WSVN.

Бинкс, которая жила в одной из башен Champlain Towers South со своими хозяевами, пропала без вести 24 июня — в день катастрофы. Черную кошку нашли накануне блуждающей на месте обрушения здания, ее подобрали и доставили в спасательный центр в Майами-Бич.

Бинкс принадлежит семье Гонсалес. Анджела и Девен Гонсалес получили серьезные травмы в результате трагедии, в настоящее время они находятся в больнице. Еще один член семьи, Эдгар Гонсалес, пропал без вести.

Как сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, в пятницу, 9 июля, спасатели обнаружили тела еще 15 погибших, в том числе трехлетнего мальчика. Таким образом, число жертв обрушения жилого дома выросло до 79.

Утром 24 июня в городе Серфсайд близ Майами обрушился 12-этажный жилой дом. Во Флориде был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент США Джо Байден отправил в штат силы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. Причины обрушения пока не объявлены.

Ранее сообщалось, что часть родственников пропавших без вести жителей обрушившегося во Флориде дома потребовали, чтобы прибывший на место происшествия президент Байден покинул город.