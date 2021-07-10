В Кувейте воздух прогрелся до +70°С

В Кувейте фиксируются температурные рекорды: +53,3°С в тени и +70°С на солнце. Об этом сообщила газета Al Rai.

Таким образом, нынешнее лето стало самым жарким за последние 70 лет. В некоторых регионах страны власти обратились к жителям и призвали экономно потреблять электроэнергию и заменить старые кондиционеры в домах и офисах, потому что для их работы нужно много электричества.

«Подобные высокие температуры объясняются прежде всего близостью Кувейта к тропику Рака, где солнце находится прямо перпендикулярно ему», — заявил член Арабского союза астрономии и космических наук Бадр аль-Амир.

По его словам, второй причиной стала сезонная «индийская депрессия», то есть тропический циклон из Индийского океана, который распространился также на Саудовскую Аравию и южный Ирак.

Ранее стало известно, что около миллиарда морских обитателей сварились в океане заживо из-за жары в Канаде.

В некоторых регионах Канады температура достигла +49,6°С. Полицейские Ванкувера сообщали, что зафиксировали 130 смертей, которые связаны с аномальной погодой.