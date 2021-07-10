Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют коронавирусом

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что утверждения о том, что многие пациенты переболели COVID-19 несколько раз безосновательны, большинство инфицировались коронаиврусом только один раз, передает РИА «Новости».

По его словам, люди, которые переболели несколько раз, «они переболели по своему собственному мнению».

«Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что «у меня были симптомы, значит, я переболел». Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику», — сказал Нетесов.

Он отметил, что существует минимум четыре инфекции, чья симптоматика схожа с COVID-19. Речь идет о потере запаха и вкуса, уточнил ученый.

Эксперт также рассказал, что есть люди, которые начинают сдавать анализы на антитела, а затем, узнав об их отсутствии, списывают это на плохой иммунитет. По его словам, подавляющее большинство болело одни раз, а эти люди перенесли не COVID-19, а другую вирусную инфекцию.