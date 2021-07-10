Изводившему соседей лошадиным ржанием россиянину вынесли приговор

Житель Нижнего Новгорода Юрий Кондратьев, который изводил соседей по многоэтажке звуками лошадиного ржания, приговорен судом к 3,5 годам условно, передает телеканал РЕН ТВ.

Как сообщается, мужчина объявил соседям «войну» из-за слишком громких, как он заявлял, звуков за стеной. Сначала он включал на полную громкость песни немецкой группы Rammstein, а затем — звуки конского ржания. На борьбу с Кондратьевым у его соседей ушло около 2 лет.

Соседи боролись с Кондратьевым около двух лет. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, несколько раз мировые суды выносили решения о штрафах, но он их не оплачивал. Когда соседи пытались поговорить с мужчиной лично, он не открывал дверь или начинал драку.

По данным правоохранительных органов, нижегородец изводил соседей записью лошадиного ржания с апреля 2018 года. Сотрудники отдела внутренних дел доказали его причастность к «причинению психических страданий» жильцам дома.

В конце 2019 года в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», он был заключен под стражу.