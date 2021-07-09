В России отметили нестыковки в датах поездки экспертов ОЗХО в Германию

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российская сторона будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Алексеем Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Об этом сообщает ТАСС.

«Не обошлось в этот раз без драмы и по вопросу о мнимом отравлении Алексея Навального неким боевым отравляющим веществом. Дежурные антироссийские тезисы стали, по-видимому, обязательными к «отработке» странами НАТО на каждом мероприятии ОЗХО», — сказал он.

Шульгин уточнил, что постоянно появляются все новые факты подлога и нестыковки: так, при подготовке проекта доклада ОЗХО о выполнении Конвенции о запрещении химического оружия в 2020 году Техсекретариат указал, что направил группу экспертов для оказания техпомощи Германии в связи с инцидентом с Навальным 20 августа 2020 года.

«Что же это получается – в то время как Навальный, находясь на борту самолета по маршруту Томск-Москва, почувствовал первые признаки недомогания, инспекторы ОЗХО уже ждали его в Германии? Потребовали объяснить, как такое вообще возможно и почему ранее государства-участники были введены в заблуждение относительно направления в ФРГ специалистов Секретариата лишь 4-5 сентября 2020 года», — подчеркнул он.

Кроме того, постпред России при ОЗХО отметил, что в Техсекретариате никак не смогли прокомментировать данную ситуацию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерными претензии Германии по делу Навального

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.