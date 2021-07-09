Отели на Кубани будут заселять без ПЦР-теста привитых первым компонентом

С 10 июля привитых только первым компонентом вакцины от коронавируса будут принимать без ПЦР-тестов в отелях Краснодарского края, а с августа продолжат заселять непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда. Об этом сообщается на сайте администрации края.

При этом ранее туристы могли заселиться в местные гостиницы только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о полной вакцинации от коронавируса.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 августа туристы смогут приехать на курорты региона с отрицательным ПЦР-тестом и сделать прививку от коронавируса в течение трех дней. По его словам, такое решение было принято совместно с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

Сама Голикова отметила, что россияне, не получившие вакцину от коронавируса, смогут привиться в Краснодарском крае по месту отдыха после 1 августа.