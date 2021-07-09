Журнал The Lancet оценил эффективность китайской вакцины от коронавируса
Журнал The Lancet опубликовал предварительные итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины китайской компании Sinovac от коронавируса CoronaVac. Данные исследования разместили на сайте медицинского издания.
В материале утверждается, что китайская вакцина оказалась эффективна на 83,5%. При этом нежелательные проявления были зарегистрированы у 18,9% человек из группы получивших препарат, а также у 16,9% пациентов из группы плацебо.
Третью фазу клинических испытаний CoronaVac проводили в Турции. В ней поучаствовали более 10 тыс. человек в возрастной категории от 18 до 59 лет. Из них более 6,5 тыс. человек получили две дозы вакцины, а около 3,5 тыс. пациентов – плацебо.
В публикации отмечается, что самыми частыми нежелательными явлениями после получения препарата или «пустышки» были головная боль и усталость. Побочных эффектов, которые несут угрозу жизни или трудоспособности человека, отмечено не было.
По данным The Lancet вакцина CoronaVac стала третьей по эффективности после Pfizer (95%) и «Спутник V» (91,6%). При этом китайский препарат по итогам исследования стал лучше вакцины от AstraZeneca (70%).
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