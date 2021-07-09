Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве «смертельно опасной» для многих

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остается смертельно опасной для многих граждан. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

«Люди во многом болеют бессимптомно, и течение болезни вначале <...> маскируется под ОРВИ <...>, потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и, я бы сказал, для многих смертельно опасной», — сказал он.

По словам Собянина, сейчас просто необходимо беречь себя и соблюдать требования Роспотребнадзора, а также вакцинироваться.

Ранее мэр столицы сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась, однако до сих пор остается сложной.

До этого директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что власти начнут вводить локдауны, если к середине июля ситуация с коронавирусом в России не стабилизируется.