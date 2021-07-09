Редкие гигантские панды больше не считаются исчезающим видом

Обитающие в основном в Китае гигантские панды больше не находятся под угрозой исчезновения, но по-прежнему являются уязвимым видом, сообщили в министерстве экологии и окружающей среды Китая

Млекопитающих перестали считать исчезающим видом, так как их количество в дикой природе достигло 1800. Это «отражает улучшение условий их жизни и усилия Китая по сохранению интеграции их местообитаний», — цитирует директора Департамента охраны природы и Министерства экологии и окружающей среды Цуй Шуонга «Би-би-си».

Однако панды по-прежнему остаются уязвимы, поскольку их места обитания ограничены, а сами они неохотно размножаются, отметил он.

По словам специалиста, китайские проекты по сохранению окружающей среды способствовали восстановлению нескольких исчезающих видов. Говоря о пандах, он отметил, что ключевыми достижениями стали «улучшение условий их жизни и усилия Китая по сохранению интеграции их местообитаний».

По данным телеканала, ​эксперты отмечают, что успех во многом связан с усилиями Китая по воссозданию и заселению бамбуковых лесов — этот злак составляет около 99% рациона панд, и без него они могут голодать. В настоящее время ареал обитания панд ограничен шестью бамбуковыми лесами.

В 2016 году Международный союз охраны природы исключил животное из своего списка исчезающих видов, но тогда власти Китая оспорили решение, заявив, что оно может ввести в заблуждение и способствовать ослаблению усилий по сохранению вида.

Ранее беременность панды вызвала рост акций японских ресторанов.