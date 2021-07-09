ФМБА завершило доклинические испытания вакцины от коронавируса «Мир-19»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило доклинические исследования своей вакцины от коронавируса «Мир-19». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«В июне 2021 г. доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что ФМБА запросило у Минздрава разрешение на проведение клинических исследований I–II фазы.

Уточняется, что окончание II фазы клинических исследований планируется к середине августа. В случае подтверждения эффективности препарат будет подан на регистрацию.

Ранее в ФМБА заявляли, что их вакцина будет защищать от любых мутаций COVID-19.