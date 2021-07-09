В Госдуме объяснили, зачем отменять разрешение на временное пребывание мигрантов в РФ

Законопроект, отменяющий разрешения на временное проживание, позволит обеспечить внутреннюю безопасность России и избежать ухудшения ситуации с преступностью, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что количество преступлений, совершаемых мигрантами, растет в связи с недостаточным контролем.

«Мы понимаем, что криминогенная обстановка может ухудшаться ввиду недостаточного контроля иностранных лиц Российской Федерацией из-за условий пребывания здесь, выполнения всех предписаний и норм, законодательства РФ, поэтому с профессиональной точки зрения нужно довериться тем, кто осуществляет контроль за правопорядком, и поддержать их в этом законопроекте», — заключила она.

Также парламентарий подчеркнула, что необходимо создать реестр недобросовестных приглашающих лиц, так как он поможет избежать правонарушений и преступлений со стороны мигрантов.

«Уверена, что (реестр – Газета.Ru) необходим. У нас были достаточно неприятные ситуации, когда людей привозят и бросают на произвол судьбы. Это потом создает определенные трудности на местах, когда полиции приходится выявлять таких лиц, устранять последствия правонарушений, которые они совершили. Нам пора наводить порядок в этой области», — пояснила она.

По мнению Бессараб, данный законопроект направлен на обеспечение внутренней безопасности в стране, поэтому непримиримых негативных последствий он за собой не повлечет.

Ранее МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание для мигрантов. Предлагается установить три миграционных режима пребывания – краткосрочное и долгосрочное, а также бессрочное. Также в ведомстве предложили ввести реестр недобросовестных приглашающих лиц.