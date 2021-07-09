Жительницы Норвегии отметили увеличение груди после вакцины Pfizer

Жительницы Норвегии сообщили в социальных сетях о необычных побочных эффектах после применения вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам одной из девушек, Эммы, спустя две недели после инъекции у нее заметно увеличилась грудь. В комментариях с ней поделились аналогичными историями.

По словам врача Генриха Бакманна, это может быть вполне естественным последствием. Как утверждает специалист, после прививки временно увеличиваются лимфатические узлы. Из-за этого грудь и кажется больше.

«Примерно у десяти процентов женщин, прошедших вакцинацию, в подмышечных впадинах увеличиваются лимфатические узлы. Из-за этого грудь немного выдвинется вперед, и кажется, будто она стала больше», — подчеркнул специалист Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.

Сотрудники норвежского представительства Pfizer отметили, что ранее подобных побочных эффектов у пациенток не отмечалось. При этом, создатели вакцины не исключают, что такие случаи могут происходить.

Ранее в Северной Корее отказались от использования прививки от коронавируса компании AstraZeneca.