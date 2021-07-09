В Колумбии задержан преступник, который изнасиловал 21 ребенка

Мэр колумбийского города Медельин Даниэль Кинтеро Калье сообщил об аресте преступника по кличке Маноло, который за время работы в детском саду изнасиловал 21 ребенка. Об этом он написал в Twitter.

«Несколько минут назад был задержан Исмаэль Дарио Лопера по прозвищу Маноло, в отношении которого действует ордер на арест за преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера после печальных событий, произошедших в районе Санта-Крус», — заявил мэр Медельина.

Как сообщает издание Infobae, Маноло работал в детском саду помощником на кухне.

Ранее стало известно, что многодетный отец из Уфы получил пять лет колонии за изнасилование дочерей. Всего в семье четверо дочерей, одна из них имеет инвалидность. Сам Гарифуллин потерял руку и не может работать — родители и дети живут на пособия по инвалидности.