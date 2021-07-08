Роспотребнадзор: заболели коронавирусом только 0,7% вакцинированных граждан

Среди россиян, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, заболели вирусом только 0,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По ее словам, в Минздраве РФ ведут персональный учет каждого заболевшего и привитого.

«После двух инъекций вакцины, то есть после полного курса и после второго компонента прошедшие 3 недели люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых», — сообщила Попова.

Случаев повторного заражения COVID-19 фиксируется не более 1%, рассказала она. При этом, отмечает глава Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в стране «напряженная». Самый высокий уровень заболеваемости, по ее данным, в Северо-Западном, а также в Центральном и Дальневосточном федеральных округах.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения начала отслеживать «российский» штамм коронавирусной инфекции: одну из мутаций, которая была выявлена в России в январе 2021.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков прогнозирует, что в конце августа или в сентябре Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19. По его словам, стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране удастся лишь к декабрю, если текущие темпы вакцинации сохранятся.