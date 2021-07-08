Саратовский минздрав рекомендовал не заниматься сексом после вакцинации от COVID-19

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что после вакцинации от COVID-19 не рекомендуется заниматься сексом, так как повышенные нагрузки после прививки могут нанести вред. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — сказал Грайфер.

Ранее сообщалось, что жаркая погода может спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы у больных коронавирусом. В особенности это касается пациентов, которые уже имеют заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом риску подвержены и те, кто переносит инфекцию в легкой форме, подчеркнула Ткачева.

Она рекомендует больным коронавирусом четко следовать инструкциям врачей и пить больше жидкости. Помимо этого, важно избегать жары, а также снизить физическую нагрузку.