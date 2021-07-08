На Иркутск обрушился сильный ливень

Несколько улиц в районах Иркутска остались без электроснабжения, из-за сильного ливня, начавшегося 8 июля. Об этом сообщают на официальном сайте города.

Все службы Иркутска задействованы на устранении последствий ливневого дождя. Они успели восстановить трамвайное движение на улице Пушкина и Напольная.

Без электроснабжения остались 7 улиц в Правобережном округе, 3 – в Октябрьском и 1 – в Свердловском.

Отмечается, что на устранение аварии были направлены специалисты электросетевых организаций.

«Сейчас главное – оперативно ликвидировать последствия и обеспечить штатную работу всех объектов жизнеобеспечения. Поручил ответственным службам уделить особое внимание электроснабжению жилых домов, объектов здравоохранения, ковидных госпиталей. Все службы Иркутска работают в усиленном режиме. По прогнозу синоптиков, дождь продлится как минимум 2-3 часа», — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.

Ранее мощный грозовой фронт с проливными ливнями пришел в Дагестан. В результате погодных условий были подтоплены несколько улиц республики.