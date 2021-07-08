На границе Киргизии и Таджикистана произошел новый конфликт

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными двух государств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Инцидент произошел на участке Росровут района Деваштич Согдийской области. По данным погранвойск, четверо киргизских военнослужащих незаконно пересекли государственную границу Таджикистана с целью похитить и увести в Киргизию несколько лошадей местных жителей. Группа была вооружена автоматами Калашникова.

«На предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехали представители пограничных ведомств обеих стран, а также началась встреча представителей Баткенской области Киргизии и соседней Согдийской области Таджикистана.

Последний конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел в конце апреля: между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной». 1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе. Позднее сообщалось, что Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном из-за обострения обстановки.