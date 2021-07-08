В отношении жителя Норильска возбуждено дело по обвинению в призывах к терроризму

Следователи Норильска возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в финансировании террористов и публичных призывах к террористической деятельности (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Согласно информации следствия, 30-летний обвиняемый в 2017 году опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей материалы с призывами к террористической деятельности. Мужчина также перевел деньги на счет лица, планировавшего совершить теракт, эти действия впоследствии были пресечены. Известно также, что в прошлом году фигурант дела разместил в сети призывы к террористической деятельности.

Обвиняемого задержали в Тамбове. Он признал вину, в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что более тысячи террористических преступлений выявлено в России с начала 2021 года.