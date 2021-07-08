Одиннадцать девушек оплатили нового адвоката стрелку из Казани

Группа девушек наняла нового адвоката 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе Казани. Об этом сообщает Znak.

Новым представителем Галявиева стал Александр Васильев.

По данным издания, за адвоката платят 11 девушек-организаторов группы «Помоги Ильназу». Им удалось собрать 300 тысяч рублей.

Сам Васильев подтвердил, что представляет интересы Галявиева, однако не стал раскрывать, кто его нанял.

Ранее девушки создали петицию на Change.org с требованием организовать полноценное и непредвзятое расследование. По их мнению, Галявиев действовал не в одиночку, есть и другие участники преступления.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

Обвиняемого арестовали 12 мая. 5 июля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Галявиеву до 11 октября.