В Барнауле врачи без уведомления стерилизовали беременную женщину

В Барнауле во время операции врачи сделали стерилизацию беременной женщине, при этом пациентку заранее об этом не уведомили. Об этом сообщает Vesiskitim.

Операция проводилась в ноябре 2019 года в «Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства». По данным издания, женщине делали кесарево сечение, через некоторое время после операции у нее началось загноение швов. Тогда она обратилась к своему лечащему врачу, но тот отказался ей помочь, после чего пришлось обратиться в частную клинику.

В медучреждении пациентке сказали, что осложнения возникли по причине некачественно оказанной услуги. В дальнейшем женщина подала иск против клинического центра на 3 миллиона рублей. В суде сотрудники учреждения рассказали, что во время операции пострадавшей помимо кесарева сечения сделали и стерилизацию несмотря на то, что перед операцией пациентка подписала отказ от этой процедуры.

Во время судебного процесса врачи центра заявили, что якобы предупредили пациентку о том, что если они столкнутся с осложнениями, то для спасения жизни придется сделать стерилизацию. Но в процессе выяснения стало понятно, что жизни женщины ничего не угрожало. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в московском роддоме больницы № 52 женщина родила ребенка после операции по трансплантации сердца.