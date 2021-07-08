Эксперт предупредил об угрозе возникновения суперштамма коронавируса

Доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов в эфире радио Sputnik рассказал о том, как может возникнуть суперштамм коронавируса.

По его словам, возникновение новых мутантных форм коронавируса зависит от количества заболевших людей. Благодаря вакцинированию предотвращается циркуляция вируса в популяции. Для того чтобы гарантировать, что суперштаммы не появятся, необходимо вакцинироваться любыми имеющимися препаратами.

Дурманов пояснил, что новую волну COVID-19 можно будет избежать, если удастся ограничить «игру природы» по созданию новых мутаций.

«Новые волны COVID связаны с новыми мутантными формами коронавируса. Например, сейчас много шума наделал «индийский штамм», или штамм «дельта», и его более продвинутый вариант «дельта плюс», — пояснил Дурманов.

Чтобы спастись от появления новых штаммов коронавируса, нужно бороться против штаммов, которые уже существуют, заключил он.

Ранее эксперты оценили, может ли рост заболеваемости в России говорить о начале новой волны коронавируса.