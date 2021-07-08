Потенциальный «жених» появился у выпущенной в Приамурье тигрицы Елены

Потенциальный «жених» появился на территории обитания амурской тигрицы Елены, выпущенной после реабилитации в Хинганском заповеднике Приамурья, сообщает центр «Амурский тигр».

«У тигрицы Елены, обитающей в Хинганском заповеднике, появились серьезные шансы сыграть свою первую «тигриную свадьбу». По информации от специалистов мониторинговой группы, в местообитаниях хищницы уже продолжительное время отмечается потенциальный жених — неизвестный молодой самец, что дает надежду на их скорую встречу и появление у тигрицы первого потомства», — говорится в сообщении.

Заместитель директора Хинганского заповедника по научной работе Вячеслав Кастрикин сообщил, что в районе обитания тигрицы обнаружены другие следы «пограничного» размера — возможно, они принадлежат молодому самцу По мнению специалиста, неизвестный самец мог прийти с территории Еврейской автономной области.

«Самое главное, что место обнаружения следов находится относительно близко к местам, которые регулярно посещает Елена. Поэтому есть надежда, что самец «считал» ее метки, и теперь точно знает, что в этих краях обитает свободная красавица-тигрица в полном расцвете сил», — сказал Кастрикин.

После выпуска Елены в дикую природу благодаря ошейнику с GPS-модулем специалисты получали информацию о ее местонахождении раз в сутки — теперь на ошейнике не работает передатчик, и специалисты судят о перемещениях тигрицы по следам и данным с фотоловушек.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родилась альпака Шарлотка.