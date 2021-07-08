Многодетная мать выиграла $1 млн в лотерею для привитых от COVID-19

В США мать четверых детей Хайди Рассел выиграла $1 млн в лотерее для вакцинированных. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на губернатора штата Колорадо Джареда Полиса.

По словам женщины, данная сумма поможет ей в воспитании детей. Когда Рассел рассказала своей дочери о выигрыше, та обрадовалась, что сможет заплатить за учебу.

В рамках лотереи, которая создана в целях популяризации вакцинации от COVID-19, было разыграно пять призов в размере $1 млн долларов для каждого победителя. Чтобы принять участие, необходимо получить хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Помимо этого, власти штата также разыграли пять грантов в размере $50 тыс. на обучение среди привившихся в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее жительница штата Огайо Эбигейл Бугенске стала первым победителем лотереи среди привившихся от новой коронавирусной инфекции Vax-a-Million.