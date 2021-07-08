Блогер из Владивостока нашел очередную яму в человеческий рост

Блогер из Владивостока Александр Kingston нашел в городе яму, в которую смог легко поместиться в полный рост. Свой эксперимент он опубликовал в Instagram

Яма глубиной с рост взрослого мужчины находится на оживленной дороге — на улице Калинина под Золотым мостом. Пользователи соцсети шутили, называя яму «окопом», а автора фото «плохим фотошопером». Местные жители писали. что несколько дней назад на этом месте был закрытый люк, а один из комментаторов пожаловался, что однажды провалился в яму на фото.

В аккаунте городских новостей, который ведет блогер, опубликовано фото с комментарием «Привет vol.2» — в 2019 году блогер тоже нашел яму в полный рост. Тогда администрация города оперативно отреагировала на публикацию и починила дорогу.

Ранее мэрия Рязани прокомментировала необычный способ заделки дорожных ям, применяемый в городе.