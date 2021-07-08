Врач назвала болезни, которыми можно заразиться в подъезде «панельки»

Врач-эпидемиолог группы компании «Инвитро» Дарья Тихонова назвала наиболее распространенные заболеваниями, кроме COVID-19, которыми можно заразиться в подъезде многоквартирного дома, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, чаще всего в подъезде можно заразиться острой кишечной инфекцией — чаще всего ей подвержены дети, которые дотрагиваются до различных поверхностей и затем кладут пальцы в рот.

В подъезде можно, по мнению врача, подхватить и ветряную оспу. Врач напомнила, что ей могут болеть не только дети, но и взрослые.

В многоэтажке, а также в коммуналке или ветхом доме есть риск заразиться туберкулезом, отметила Тихонова.

«Основным фактором заражения [туберкулезом] является инфицированная среда. Разносчиком заболевания может стать сосед, ведущий асоциальный образ жизни и не использующий средства индивидуальной защиты. Также бактерия может активно развиваться в закрытых помещениях с высокой влажностью, например, деревянных бараках или ветхих домах. Не исключен и фактор заболевания через рукопожатия и передачу предметов быта», — пояснила она.

По словам Тихоновой, опасность также в том, что в 90% случаев инфицирования формируется латентная туберкулезная инфекция, а лишь в 10% развивается активный туберкулез с советующими симптомами: кашель продолжается более трех недель, при дыхании болит грудь, у больного наблюдаются усталость и кровохарканье.

Врач напомнила, что есть два основных фактора, влияющих на профилактику заболеваний в многоэтажных домах — соблюдение личной гигиены и выполнение управляющими компаниями требований по регулярной дезинфекции помещений общественного пользования.

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