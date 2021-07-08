CNN: Трамп якобы похвалил Гитлера за то, что он делал «много хороших вещей»

Экс-президент США Дональд Трамп якобы положительно отозвался о Гитлере, сообщает телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение отрывки из еще не вышедшей книги журналиста Wall Street Journal Майкла Бендера «По правде говоря, мы выиграли выборы: правдивая история поражения Трампа».

Согласно тексту из книги, Трамп сказал Джону Келли, который тогда занимал пост главы аппарата Белого дома, что «Гитлер сделал много хорошего». Это якобы произошло в ходе памятной поездки в Париж в честь окончания Первой мировой войны в 2018 году.

В пресс-службе Трампа опровергли как комментарии о Гитлере, так и сам разговор с Келли.

«Это абсолютная ложь. Президент Трамп никогда такого не говорил. Это фейковая новость от, возможно, генерала [Келли], который был некомпетентен и уволен», — заявила пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон.

Телеканал CNN также обратился за комментарием к Келли, однако бывший глава аппарата Белого дома отказался от них.

Ранее Трамп заявил, что уже принял окончательное решение по вопросу его кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году, не став при этом приводить какие-либо подробности.