В РФПИ прокомментировали данные Минздрава Аргентины о «Спутнике V»

В РФПИ заявили, что новые сведения Минздрава Аргентины подтверждают безопасность российской вакцины «Спутник V»,. Об этом говорится в Telegram-канале вакцины.

«Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)», — отметили в организации.

В РФПИ подчеркнули, что вакцина показала высокую эффективность в разных странах по всему миру, в числе которых Венгрия, Сербия, Сан-Марино, ОАЭ и Бахрейн. К примеру, данные массового применения «Спутника V» в Мексике показали, что препарат отличается максимальной безопасностью по сравнению с другими вакцинами.

«Доля нежелательных явлений у нее наименьшая», — пояснили в организации.

Ранее британский журнал Nature положительно оценил результаты применения российской вакцины. Согласно материалу, в отличие от подобных векторных вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, после применения которых зарубежные специалисты фиксировали случаи тромбоза, ни одна из стран, где применялся «Спутник V», не сообщала об аналогичных побочных эффектах. В то же время эффективность препарата от болезни с легкими симптомами оценили примерно в 73–90%.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».