«Дельта»-штамм коронавируса стал доминирующим в США и Германии

Доминирующей мутацией коронавируса в ФРГ впервые стал «дельта»-штамм COVID-19. Об этом сказано в докладе Института вирусологии имени Роберта Коха по ситуации с пандемией в стране за период с 21 по 27 июня.

В документе говорится, что с конца июня «дельта»-разновидность с долей распространения 59% стал доминирующим штаммом коронавирусной инфекции в Германии.

В институте сообщили, что указанный вариант вируса вытеснил штамм «альфа», который распространялся в Европе в начале текущего года. В организации установили, что почти две трети всех подтвержденных случаев COVID-19 приходится на штамм «дельта» и лишь треть — на «альфа».

При этом число случаев инфицирования «дельта»-вариантом в течение одной недели увеличилось с 37% до 59%. Глава немецкого Минздрава Йенс Шпан ранее предупреждал о том, что данный штамм в июле станет доминирующим в государстве.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинский регулятор CDC, «дельта»-штамм стал доминирующим и в США.

Сообщается, что этот вариант теперь отвечает за почти 52% заражений. За ним идут разновидности «альфа» (29%) и «гамма» (9%).

Ранее врачи раскрыли новые симптомы «дельта»-штамма коронавируса.