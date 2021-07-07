Немецкий вирусолог рассказал, как часто в будущем придется прививаться от COVID-19

В будущем повторные прививки от коронавируса необходимо будет делать раз в пару лет. Такую позицию высказал РИА «Новости» эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс.

«Необходимости прививаться каждый год, как против сезонного гриппа, не будет. Но, возможно, нужно будет делать раз в пару лет повторные прививки — также, как и с другими регулярными прививками», — пояснил эпидемиолог.

Он также отметил, что повторная вакцинация в целом не является обязательной, и «в целом имеет смысл для пожилых».

«Они были привиты первыми, и их иммунная система и так слаба», — объяснил эксперт.

Однако при этом, говоря о решении российских властей начать повторную вакцинацию населения, эпидемиолог отметил, что «было бы более разумным достичь более высокой доли привитого населения и лучше, чтобы они были полностью привиты, чтобы «дельта»-вирус («индийский» штамм) не мог распространяться».

В конце июня в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили о том, что в стране началась повторная вакцинация против COVID-19 и вакцинация переболевших. Как пояснили в ведомстве, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она разделяется на «рутинную» и «экстренную».

«Экстренная» будет проводиться раз в полгода после заболевания или первичной вакцинации до достижения уровня коллективного иммунитета населения, уровень которого должен составить не менее 60% взрослого населения.

«Рутинная» будет проводиться после достижения указанного целевого показателя в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания, вакцинации или ревакцинации против новой коронавирусной инфекции.