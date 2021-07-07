Вирусолог призвал ценить «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является проверенной, и ее необходимо ценить. Об этом заявил Российский вирусолог Анатолий Альштейн, сообщил «РЕН ТВ».

«К «Спутнику V» я очень хорошо отношусь, это действительно проверенная вакцина, эффективная вакцина, которая была у нас разработана достаточно быстро, прошла все три стадии испытаний, производится у нас в достаточном количестве. Если бы не «Спутник V», мы были бы практически сейчас без вакцины», — прокомментировал Альштейн публикацию о вакцине в журнале Nature.

По его словам, выводы издание сделало верные выводы относительно «Спутник V», поскольку это эффективный препарат.

Ранее британский журнал Nature положительно оценил результаты применения «Спутник V». В статье говорится преимущественно о том, что вакцина Национального исследовательского центра имени Гамалеи все активнее доказывает свою эффективности и безопасность.

Однако Nature делает акцент на том, что «Спутник V» успешно применяется в более чем 70 странах мира, хотя по-прежнему не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения. Журнал напоминает, что в Иране и Венгрии, куда Россия импортировала вакцину, препарат сыграл ключевую роль в их кампании по иммунизации. Издание также обращает внимание, что побочных эффектов после применения «Спутника» в виде тяжелых последствий для организма или летальных исходов (в отличие от той же AstraZeneca) до сих пор зафиксировано не было.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».