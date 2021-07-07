В Ленинградском зоопарке родилась альпака Шарлотка

Ленингранский зоопарк поделился в соцсетях фото и видео детеныша альпаки. Животное появилось на свет в конце весны, его назвали Шарлотка

«24 мая в 9:30 работники зоопарка заметили, что самочка Сушка рожает детеныша. Шарлотка появилась на свет буквально за 20 минут! А вот вынашивают потомство альпаки целых 11 месяцев! Новорожденную перевели во внутренний вольер, чтобы не смущать её посторонними взглядами», — написали зоологи в соцсети.

Работники зоопарка отмечают, что Сушка отличная мама: первое время она неустанно заботилась о Шарлотке, не отходила на нее ни на шаг. Однако детеныши альпак отличаются самостоятельностью. Шарлотка сделала первые шаги уже через час после рождения, а сейчас ее ноги окрепли окончательно.

Маленькую альпаку перевели в общий вальер, и зоопарк приглашает всех желающих посмотреть на нее.

«Если окажетесь у вольера с альпаками, то увидите там активную и любознательную крошку Шарли, которая уже начинает питаться взрослым кормом, бегает вместе с родителями Сушкой и Брецелем и сует везде свой смешной пушистый серенький нос!» — этими словами заканчивается новость о Шарлотте.

Ранее в Московском зоопарке родились детеныши джейрана — газели, занесенной в Красную книгу.