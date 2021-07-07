Госпитализированной с коронавирусом Москальковой стало лучше

Состояние уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, госпитализированной с коронавирусом, улучшилось. Об этом рассказал источник в аппарате омбудсмена, передает РИА «Новости».

«Татьяна Николаевна сообщила, что ей стало лучше», — сказал он.

Ранее Москалькова поблагодарила всех за поддержку и пожелания выздоровления. О ее госпитализации стало известно 5 июля.

Уполномоченный по правам человека при президенте России привилась от коронавируса в апреле 2021 года, при этом она заявила, что сделала прививку «абсолютно сознательно», чтобы быть уверенной, что не является «носителем заболевания».

Татьяна Москалькова занимает должность уполномоченного по правам человека при президенте с 2016 года, в апреле текущего года она была переизбрана на новый пятилетний срок.