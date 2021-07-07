Жительницу Калининграда задержали за подделку документов о вакцинации от коронавируса

В Калининграде правоохранители задержали администратора клиники за продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

«Сотрудниками УМВД России по Калининградской области при содействии Министерства здравоохранения регионального правительства задержана старший администратор одной из поликлиник областного центра», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Москве за неделю возбудили 14 уголовных дел по подделке документов о вакцинации от коронавируса, с начала года — 49 дел.

До этого сотрудники полиции задержали мужчину, доставившего поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Как выяснили правоохранители, задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров. Впоследствии оперативникам удалось установить личность 29-летнего мужчины, который изготовил поддельный сертификат и передал его курьеру.