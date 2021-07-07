Жена убитого президента Гаити скончалась от ранений
Полина Рутковская
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Супруга убитого при нападении президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Мари Этьен Жозеф скончалась, сообщает телеканал TeleSur.
Женщина умерла от полученных ранений.
Ранее стало известно, что президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию.
Как сообщил премьер-министр республики Клод Жозеф, нападение совершила группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили на испанском. При этом официальными языками в Гаити являются французский и гаитянский креол. Первая леди страны также была ранена, врачи боролись за ее жизнь.
Подробности произошедшего — в материале «Газеты.Ru».
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