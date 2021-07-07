На Кубани в результате потоплений пострадали 10 человек

Из-за сильных ливней и потоплений на Кубани погибли восемь человек, еще десять жителей пострадали. Об этом сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, передает ТАСС.

«Пострадали 18 человек, из них погибли восемь человек, в том числе двое детей, госпитализированы три человека, семи пострадавшим оказана помощь амбулаторно», — сказал Алексеенко.

В Туапсинском районе из-за сильных ливней остаются подтопленными 760 домов, 17 социальных объектов, а также повреждены три автомобильных моста. Из-за непогоды пострадали 2700 человек, в том числе 253 ребенка.

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром. В городе объявили штормовое предупреждение. В некоторых частях города движение транспорта заблокировано. Позже главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовало туристам в Сочи соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.