Тела 19 погибших обнаружены на месте крушения Ан-26

На месте крушения пассажирского самолета Ан-26, который следовал из Петропавловска-Камчатского в Палану, обнаружены тела 19 погибших, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На данный момент спасатели нашли тела 19 погибших. Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза», — заявили в службах.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.

Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке. На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетели министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.

Ранее стало известно, что одну из жертв крушения опознали.