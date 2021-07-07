В Канаде самолет насмерть сбил девушку, косившую траву возле аэродрома

Молодая девушка из Канады косила траву неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэродрома в Квебеке, когда ее сбил приземляющийся самолет. Об этом сообщает The New York Post.

Пострадавшую доставили в больницу, где констатировали смерть. Пилот также был госпитализирован и лечился от нервного шока, сообщил изданию пресс-секретарь полиции Квебека Марк Тессье.

Отмечается, что Совет по безопасности транспорта Канады расследует аварию.

Ранее сообщалось, что водитель BMW насмерть сбил женщину на электросамокате в Москве. Авария произошла на Мосфильмовской улице, у дома 88, корпуса 2. По предварительным данным, автомобилист наехал на 30-летнюю женщину, которая пересекала дорогу в неположенном месте.

По данным Telegram-канала «112», погибшая — дочь экс-депутата горсобрания Набережных Челнов и бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева. Алсу Фардиева была учредителем компаний «Челны-бройлер», «Нигез» и «Рубаи». За рулем машины без номеров находился ранее судимый за мошенничество Даниил Хренов.