Американский Минтранс закончил процедуру ограничения авиасообщения с Белоруссией

Министерство транспорта Соединенных Штатов закончило во вторник, 6 июля, работу над указом, который запрещает продажу билетов на авиарейсы в Белоруссию и в обратном направлении, сообщает Reuters.

Такое решение американской стороны связано с ситуацией вокруг самолета компании Ryanair. Борт совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая.

Лайнер следовал из Афин в Вильнюс. После посадки белорусские правоохранительные органы задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту самолета. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.

Ранее в ИКАО заявили о нехватке данных для выяснения всех обстоятельств с самолетом Ryanair.