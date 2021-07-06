В Москве возбудили почти 50 дел из-за поддельных документов о вакцинации

В Москве за неделю возбудили 14 уголовных дел по подделке документов о вакцинации от коронавируса, с начала года — 49 дел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по столице.

«За прошедшую неделю по фактам незаконной реализации поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции, возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в городе сотрудники полиции задержали мужчину, доставившего поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

Как выяснили правоохранители, задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров. Впоследствии оперативникам удалось установить личность 29-летнего мужчины, который изготовил поддельный сертификат и передал его курьеру.