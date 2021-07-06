Во ФСИН опровергли сообщения об избиении экс-главы Серпуховского района Шестуна

УФСИН по Тверской области опроверг сообщения об избиении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в тюремной больнице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Данная информация не соответствует действительности. Физическая сила и специальные средства … не применялись, что подтверждается данными видеоархива», — говорится в сообщении.

Ранее жена Шестуна Юлия рассказала о том, что ее супруга избили в здании тюремной больнице в городе Торжок Тверской области. В качестве доказательства она предоставила копию опроса Шестуна, проведенного его адвокатом Алексеем Барановским 22 июня в тюремной больнице в Торжке. По словам самого Шестуна, его избил врио начальника медсанчасти Бордачев и двое подчиненных.

Около двух месяцев назад бывший глава Серпуховского района Подмосковья объявил голодовку из-за решения этапировать его на допрос за 300 км — из Торжка в Ногинск, а впоследствии отказался от воды.

Экс-главу Серпуховского района арестовали летом 2018 года. Он проходит по статьям УК РФ об особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. В декабре 2020 года суд приговорил Шестуна к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 20 февраля 2021 года Московский областной суд признал приговор законным. В начале марта его этапировали в колонию.