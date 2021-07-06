Депздрав Москвы опроверг сообщения о проблемах с темпом вакцинации

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что количество вакцин от коронавируса и их наличие в прививочных пунктах столицы постоянно отслеживается, поэтому любой желающий может сделать прививку в любой удобный день. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Из 119 поликлиник, в которые можно записаться на вакцинацию, в 115 можно записаться даже на ближайшие три дня. Еще в четырех запись доступна на четвертый и последующие ближайшие дни», — говорится на сайте депздрава.

Также в ведомстве напомнили, что привиться от коронавируса можно без предварительной записи в порядке живой очереди в пунктах работы выездных бригад. Они работают в более чем 40 павильонах «Здоровая Москва», в торговых центрах и других площадках до 22.00. При этом в департаменте уточнили, что пункты «открыты до тех пор, пока прививку не получат все желающие в течение дня».

Кроме того, начал работу пункт в Гостином дворе, который стал самым крупным в Москве и одним из крупнейших в Европе.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что после объявления обязательной вакцинации прививочные пункты, которые раньше принимали в тот же день, увеличили время ожидания до трех недель.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан — к 15 июля в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.