Около 2,5 тыс. московских компаний сообщили о вакцинации 60% сотрудников

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что около 2,5 тыс. компаний подали сведения о вакцинации от коронавируса 60% персонала. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Около 2,5 тыс. московских компаний направили на mos.ru сведения о вакцинации против нового коронавируса 60% персонала», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении организаций и предприятий общественного питания, обеспечивающих вакцинацию работников от коронавирусной инфекции. Согласно документу, первые 100 компаний, которые выполнят требование о вакцинации 60% и более сотрудников, получат гранты из бюджета города. Размер гранта будет равен 100% НДФЛ, уплаченного организацией в минувшие 12 месяцев, но не превышающий 5 млн руб.

С 1 июля на сайте mos.ru заработал специальный сервис для подачи работодателями сведений о вакцинированных сотрудниках.