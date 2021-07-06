В Кремле не исключили нарушения торговых цепочек из-за санкций против Белоруссии

Ограничительные меры против Белоруссии могут нарушить экспорт и импорт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, нарушение экспортно-импортных цепочек исключать нельзя, это вопрос по минимизации последствий подобных решений», — ответил Песков на вопрос о том, повредят ли России санкции против Белоруссии.

Говоря об идее президента Белоруссии Александра Лукашенко ограничить транзит грузов через территорию республики в ответ на ограничительные меры, представитель Кремля отметил, что страна столкнулась с «агрессивным поведением».

«Все прорабатывается по линии правительства. Эти темы также затрагивались в ходе телефонного разговора Путина и Лукашенко. Это следствие неоправданных и незаконных санкций в отношении Белоруссии», — подчеркнул Песков.

Ранее Лукашенко поручил правительству страны обратить внимание на работу иностранных компаний в стране и на транзит грузов через территорию республики в ответ на санкции членов ЕС и других государств, а также заявил о необходимости «предпринять все необходимые меры для того, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь».