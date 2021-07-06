В Совбезе рассказали, почему в России за последние пять лет не было крупных терактов

В России возросла результативность работы спецслужб и правоохранительных органов по предупреждению террористических угроз, а также выявлению и пресечению деятельности идеологов и приверженцев терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замсекретаря Совета безопасности РФ Юрия Кокова.

По его словам, большинство (98%) преступлений этой категории предотвращаются на этапе приготовления.

«За последние пять лет на территории России не допущено ни одного крупного теракта, а количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось в десятки раз: с 36 в 2015 году до трех в 2020 году», — сообщил Коков.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении террористических актов в Астраханской области и Кабардино-Балкарии, которые планировались сторонниками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Кроме того, два теракта предотвратили в столице, обоих подозреваемых задержали. В южных регионах страны шестерых террористов убили в ходе задержания.

Помимо этого, в Брянске, Комсомольске-на-Амуре и в Перми были задержаны две группировки сторонников Тесака, погибшего в тюрьме скинхеда Максима Марцинкевича, которые хотели изгнать из России кавказцев и мигрантов из Средней Азии, построив «белое нацистское государство». Согласно заявлению ФСБ, задержанные также готовились к нападениям на полицейских, «лиц неславянской внешности» и ЛГБТ-активистов.